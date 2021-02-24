Житель Саратова получил девять лет тюрьмы за убийство девушки скакалкой

Саратов, 24 февраля. Саратовец отсидит девять лет в тюрьме за убийство девушки. Осужденный сначала избил жертву, а затем задушил скакалкой.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года в доме по улице Большая Садовая. Суд установил, что потерпевшая пришла в гости к мужчине, с которым накануне познакомилась в кафе. Пьяные молодые люди на фоне ревности поссорились. Злоумышленник ударил девушку не менее восьми раз по голове и три раза по шее и спине, причинив знакомой множество травм. Затем фигурант взял скакалку и задушил собутыльницу.

В результате чего жертва скончалась. После этого преступник спрятал тело в подвал, а сам убежал. Вину мужчина признал частично. Ему назначили девять лет и десять месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Сотрудник службы безопасности завода по переработке рыбной продукции ранил, а затем сжег своего сослуживца на территории частного предприятия на Камчатке, сообщал ФАН. Подозреваемый до этого инцидента злоупотреблял спиртным.