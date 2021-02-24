Экс-посол Польши объяснила, кто провоцирует раздоры в отношениях с Россией

Варшава, 24 февраля. Необходимо признать, что Польша не имеет значения для России. Об этом заявила экс-посол в РФ, социолог и политолог Катажина Пелчиньская-Наленч.

Дипломат рассказала, к чему стремится Польша в отношениях с Россией. По ее словам, страна появляется в политических размышлениях российской стороны только в контексте НАТО и Евросоюза. Социолог ответила на вопрос о роли страны для РФ.

«Значения не имеет», — призналась бывший посол.

Россия видит в Польше инструмент для ослабления трансатлантического сотрудничества, добавила Пелчинская-Наленч. Страну могут использовать для возведения ментальных и политических стен в Восточно-Центральной Европе, отметила социолог.

Москва не провоцирует раздоры, но это делает сама Польша. Российская сторона заинтересована в сохранении «напряженной ситуации» в регионе, резюмировала политолог.

Украина и Польша ранее призвали президента США Джо Байдена остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба объединился с польским коллегой Збигневом Рау, чтобы выступить с таким заявлением.