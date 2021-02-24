Песков оценил прогресс в вопросе уровня жизни ветеранов

Москва, 24 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин оценивает уровень жизни ветеранов.

Песков отметил, что в течение последних десяти лет руководство России постоянно делало шаги в этом направлении.

«Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным», — сказал он.

Однако, что касается обеспечения жильем и услугами здравоохранения, в этом вопросе Кремлю удалось добиться существенного прогресса.

Песков прокомментировал возможность встречи Путина с президентом США Джо Байденом. По его словам, такие контакты пока не запланированы в графике российского лидера.