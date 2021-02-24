Стала известна причина развода Гагариной с Исхаковым

Москва, 24 февраля. Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков казались идеальной парой. Поэтому новость о разводе шокировала фанатов. У журналистов есть несколько объяснений их расставания.

Некоторое время ходили слухи, что пара расстается, но поклонники не верили, что сказка может закончиться. В прошлом году бывшие влюбленные подтвердили развод.

«Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те, кто держится, есть, но их очень немного. И еще большой вопрос — не привычка ли это и не инерция ли… А семью свою я очень люблю и буду любить всегда», — написал когда-то Исхаков в соцсети.

Причин расставания Гагарина с мужем не называли, поэтому стало появляться много слухов. Некоторые предположили, что разлад в семье начался из-за тесного общения Полины с саунд-продюсером ChinKong Владимиром Чиняевым. Другие считали, что виной разрыва отношений стала разница в доходах. Известно, что Гагарина получает значительно больше экс-мужа, пишет «СтарХит».

Сейчас ходят слухи, что Полина состоит в романтических отношениях с Чиняевым. В начале января артистка улетела отдыхать на Мальдивы. Интернет-пользователи обратили внимание, что там же находился и продюсер. Это навело поклонников на мысль, что влюбленные проводят время вместе.