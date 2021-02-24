Лавров заявил о готовности России к диалогу по разоружению со всеми странами

Москва, 24 февраля. Россия открыта к многостороннему диалогу по разоружению со всеми странами, которые обладают ядерным потенциалом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Москва будет продолжать вносить вклад в ядерное разоружение. Он добавил, что диалог должен вестись на консенсусной основе при уважении законных интересов всех сторон.

«Дальнейшее продвижение по этому пути потребует подключения всех государств, обладающих военными, ядерными потенциалами, в частности Великобритании и Франции», — подчеркнул глава российского дипведомства.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в беседе с Лавровым высоко оценил усилия Москвы по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.