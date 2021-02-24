Аэромобильные части начнут создавать во всех бригадах и дивизиях ВДВ России

Москва, 24 февраля. Аэромобильные части появятся в Воздушно-десантных войсках России. Разработкой организационно-штатной структуры батальонов нового типа занимаются специалисты оборонного ведомства.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что с 2022 года аэромобильные части начнут формировать во всех бригадах и дивизиях. Эти подразделения смогут оперативно прибыть в место назначения на вертолетах. Это позволит повысить мобильность ВДВ и закрепит за ними статус сил быстрого реагирования, пишут «Известия».

Подчеркивается, что десант сможет высаживаться на любой местности. В зависимости от условий бойцы выпрыгнут из севшей машины, спустятся на тросах, а при необходимости десантируются с высоты парашютным способом.

«Формирование подразделений на вертолетах расширит возможности по их применению. В зависимости от обстановки командир примет решение: десантироваться парашютным или вертолетным способом», — рассказал председатель «Союза десантников России» полковник Валерий Юрьев.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на вооружение ВДВ поступит унифицированная боевая техника на едином бронированном гусеничном и колесном шасси. Она может десантироваться при помощи парашютов, передает телеканал «360».