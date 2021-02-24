Пикет в защиту изъятых у россиян детей в Германии состоялся в Москве

Москва, 24 февраля. Сегодня утром напротив посольства ФРГ в Москве прошел пикет против незаконного изъятия троих несовершеннолетних детей у проживающих в ФРГ российской семьи Зайберт. Организатор и участник — Николай Эрней, который ранее был вынужден был бежать из Германии. Эмигрантом он стал как раз ради спасения своего сына, иначе местные власти могли лишить общения отца и ребенка.

Ранее ФАН сообщал, что в дом к российской семье Зайберт вломились полицейские, чтобы изъять детей. По словам супругов, стражи порядка неправомерно применили к ним силу. Они считают, что малышей забрали под надуманным предлогом, и не исключено, что «постарались» соседи, которые просто оболгали их.