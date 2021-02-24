Лавров заявил о нарастающей угрозе космической гонки вооружений

Москва, 24 февраля. Угроза гонки вооружений в космическом пространстве нарастает, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что пока еще можно выработать меры по противодействию гонке.

«США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций», — заявил Лавров.

По его словам, варианта силового противостояния в космосе еще можно избежать, если удастся выработать общеприемлемые юридически обязывающие механизмы.

Ранее сообщалось, что поведение США при обсуждении вопросов безопасности в космосе является достаточно противоречивым. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что американцы готовы сотрудничать с любой страной для создания норм поведения в космическом пространстве, но при этом США продолжают готовить околоземное пространство для размещения вооружений.