Медик заявил о смертельной опасности резкой смены погоды для некоторых людей

Москва, 24 февраля. Метеозависимым людям следует больше всех контролировать свое здоровье в период резких изменений погоды, заявил кандидат биологических наук и спортивный медик Александр Мирошников.

Аналогичные рекомендации относятся к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным давлением, а также с ожирением и сахарным диабетом второго типа. Кроме того, именно в зимний период времени больше всего факторов для влияния на самочувствие.

«Поэтому перепады давления, особенно для людей метеочувствительных, могут быть очень опасны», — отметил специалист в интервью «Пятому каналу».

Морозы могут провоцировать гиподинамию, а также повышенный аппетит. Это приводит к появлению лишнего веса, который увеличивает риск заражения коронавирусом и обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Медик рекомендует больше двигаться и сократить потребление соли, сахара и кофе.

В период неблагоприятных погодных условий россиянам рекомендуют сократить выходы на улицу, придерживаться щадящего режима дня и следить за пульсом. Также при прогулках на улице важно тепло одеваться, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач-невролог Людмила Курудимова считает, что недомогания на фоне резких перепадов погоды могут возникать по различным причинам. Если боли ограничивают обычную жизнедеятельность, то нужно обратиться к врачу.