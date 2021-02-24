Телеведущий Соловьев опроверг информацию о размере своей зарплаты

Москва, 24 февраля. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев не подтвердил информацию о том, что получает заработную плату в размере 52,6 млн рублей в год.

Об этом он рассказал в интервью журналистам URA.RU. По его мнению, сведения о его повышенной заработной плате можно назвать провокацией недоброжелателей.

«Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды. Все мои программы идут с высокими рейтингами, поэтому из бюджета на меня ничего не выделяется», — отметил Соловьев.

Коллега журналиста, ведущий Первого канала Артем Шейнин в беседе с изданием отказался обсуждать размер своей зарплаты. По его словам, о его доходах могут сообщить в пресс-службе общероссийского федерального канала, куда агентство направило соответствующий запрос. Уточняется, что на момент публикации ответа получено не было.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что россияне стали реже соглашаться на работу с низкой оплатой труда, которая расположена рядом с домом. Об этом рассказали аналитики онлайн-сервиса SuperJob.