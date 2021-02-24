Анна Хилькевич показала себя за два дня до родов

Москва, 24 февраля. Звезда сериалов «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» Анна Хилькевич показала фотографии, сделанные, когда артистка была беременна.

Актриса часто общается с подписчиками в Instagram Stories и предлагает поклонникам задавать ей вопросы. На этот раз фанаты попросили знаменитость показать, как она выглядела во время беременности.

У Анны Хилькевич есть две дочери — Арианна, появившаяся на свет в конце 2015 года, и Мария, родившаяся летом 2018 года. Актриса опубликовала снимок, сделанный за пару месяцев до ее первых родов. Показала звезда и фото, которое было сделано буквально перед появлением ее второй дочери на свет.

«А через два дня я родила», — подписала кадр Хилькевич.

Отцом Арианны и Марии является бизнесмен Артур Волков, за которого актриса вышла замуж в 2015 году. Этот брак стал для Хилькевич вторым — знаменитость ранее была замужем за директором по объектам телесериала «Барвиха» Антоном Покрепой. Предполагается, что пара развелась из-за остывших чувств артистки.

В будущем семью Анны Хилькевич может ждать пополнение. Звезда сериала «Универ. Новая общага» признавалась, что мечтает взять ребенка из детского дома.