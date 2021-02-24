Двое погибли после вспышки угольной пыли на ТЭЦ в Бийске

Бийск, 24 февраля. Количество пострадавших после взрыва на ТЭЦ в Бийске увеличилось. Медикам не удалось спасти второго человека после вспышки угольной пыли.

Погибший в больнице стал второй жертвой после аварии на ТЭЦ. Первый пострадавший умер в больнице 23 февраля, медикам не удалось спасти его. Семье погибших окажут всю необходимую помощь, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Угольная пыль загорелась на ТЭЦ в Бийске 8 февраля. В результате происшествия термические ожоги получили два сотрудника. Причиной вспышки стали сбои в работе оборудования. Следственный комитет проводит проверку по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».