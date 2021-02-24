SolarWinds не назвала виновных в «кибератаках» в США

Вашингтон, 24 февраля. Исполнительный директор SolarWinds Судхакар Рамакришна не назвал возможных виновников в «кибератаках» в 2020 году при взломе программного обеспечения компании.

Об этом он рассказал во время выступления 23 февраля на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США. По его словам, преступники внедрили в программное обеспечение Orion вредоносный код с целью получить доступ к определенным клиентам компании. Уточняется, что это произошло в период с марта по июнь прошлого года. Специалисты устранили вредоносный код, а другие продукты компании «кибератака» не затронула.

Руководитель, специализирующейся на компьютерной безопасности американской компании FireEye Кевин Мандиа, отметил, что с такими средствами взлома ранее приходилось встречаться. Однако никто так и не дал вразумительного ответа, из какой страны последовала кибератака. Возможно, это дело рук независимой группы хакеров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что США оправдывают антироссийские выпады «хакерскими атаками Кремля».