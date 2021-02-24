Песков назвал здоровье Путина крепким

Москва, 24 февраля. Здоровье у президента России Владимира Путина крепкое, поэтому в важных мероприятиях, даже в морозы, он предпочитает участвовать без головного убора.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он объяснил представителям СМИ, почему во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля Путин был без шапки.

«Здоровье у него крепкое, и несмотря на морозы в такие волнительные церемониальные моменты он предпочитает быть без головного убора», — сказал Песков.

Глава государства в День защитника Отечества традиционно почтил память русских солдат у Кремлевской стены, возложив венок к мемориалу в центре Москвы. В поздравительной речи он оценил заслуги российских военнослужащих.