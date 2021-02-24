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Причиной ледяного коллапса в Техасе стала преступная жадность энергетиков США

Причиной ледяного коллапса в Техасе стала преступная жадность энергетиков США

В Техасе наконец-то потеплело: в штат вернулись плюсовые температуры. Теперь его жителям и властям предстоит подсчитать убытки от холодов, попрощаться с замерзшими и угоревшими насмерть.

Однако открытым остается главный вопрос: что же поставило миллионы жителей Техаса на грань выживания? Почему огромный штат, чей ВВП превосходит показатели многих стран, оказался вопиюще не готовым к приходу холодов? И какие ошибки были допущены при создании энергоснабжения Техаса?

Причиной ледяного коллапса в Техасе стала преступная жадность энергетиков США

Климат ни при чем

Нынешнее климатическое событие, получившее название «Североамериканского ледяного шторма 2021 года», началось 10 февраля. В тот день обширные массы холодного воздуха из Арктики прокатились на юг по Центральным равнинам и смешались с теплым и влажным воздухом, поступившим из акватории Мексиканского залива.

Сразу отметим, что такого рода события случаются в США регулярно. Достаточно вспомнить, что катастрофа челнока «Челленджер» 28 января 1986 года во Флориде произошла из-за обледенения твердотопливного ускорителя, вызванного отрицательными температурами и ледяным дождем на стартовой площадке космодрома Канаверал.

Представление о Техасе как о стране вечного лета — это вообще заблуждение. Например, минимальные температуры для столицы Техаса, города Остин, зарегистрированы на отметке –18,8 ºС в январе и –18,3 ºС в феврале. Впрочем, средние температуры зимних месяцев в Остине составляют вполне комфортные +10—12 ºС, а абсолютный максимум января, +32,2 ºС, подтверждает, что южные штаты США расположены в субтропической зоне.

Так или иначе, ледяной шторм 2021 года не был чем-то уникальным. За последние 15 лет схожие катаклизмы посещали Техас трижды: в январе-2007, декабре-2015 и январе-2017. Причем каждый раз не обходилось без десятков жертв, а потребители уныло сидели без света и тепла в своих домах, ожидая конца непогоды.

Единственное отличие от событий 2021 года — в прошлые разы разрушительные последствия ледяных штормов носили все-таки локальный характер. О том, что почти четыре миллиона техасцев останутся без электричества, речь в прошлые годы не шла.

Причиной ледяного коллапса в Техасе стала преступная жадность энергетиков США

Экономили на всем

Что же произошло с критической инфраструктурой жизнеобеспечения в Техасе за последние годы? Увы, штат умудрился допустить целый ряд неудачных и просто ошибочных решений, часто вызванных тривиальной жадностью и погоней за сиюминутной прибылью.

Первый фактор: за последние годы в Техасе бездумно увлеклись установкой мощностей «зеленой» энергетики, которая на пике производства время от времени давала до 23% производства электроэнергии в штате. Но в тяжелых погодных условиях: ледяной дождь, снегопад, ураганный ветер — все эти «модные» источники энергии оказались бесполезными. Солнечные панели занесло снегом, а ветрогенераторы или обледенели, или отключились из-за перегрузки, вызванной ураганом.

Однако в таком объяснении есть только часть общей картины. Ведь в зимнее время «зеленые» источники дают Техасу только 10% электроэнергии, а в обеспечение теплом вовлечены и вовсе минимально. И, как говорится, слава богу: иначе последствия и жертвы ледяного шторма 2021 года были бы куда страшнее.

Вторым фактором катастрофы стало нарушение снабжения природным газом частных и корпоративных потребителей. Произошло это по причине низких температур, но дело не в «замерзших газопроводах»: метан все-таки сжижается при –161,6 ºС. На самом деле заледенели добывающие скважины и оборудование возле них, так как из пласта природный газ идет с большим содержанием влаги, замерзающей уже при –0 ºС.

Почему же тогда другие штаты не помогли Техасу с электроэнергией или природным газом? Здесь в дело вступил третий фактор: раздробленность инфраструктуры. Местные энергосистемы 48 континентальных штатов Америки объединены в три основные региональные структуры — Восточную, Западную и Техасскую. Как следствие, перетоки энергии между ними затруднены, поскольку за стабильность каждой системы отвечает отдельный сетевой оператор.

Причиной ледяного коллапса в Техасе стала преступная жадность энергетиков США

В частности, в Техасе за это отвечает компания ERCOT, соединяющая в себе функции регулирующего органа и оператора региональной энергосистемы. Классическое «сам пью, сам гуляю»! Хотя формально главу компании назначает губернатор Техаса, большую часть совета директоров формируют представители частных генерирующих и распределительных компаний.

В результате во время ледяного шторма 2021 года выяснилась чудесная подробность: треть совета директоров ERCOT проживает за пределами Техаса. В их числе оказались даже глава компании Салли Талберг и заместитель председателя Питер Крэмтон. Это открытие вызвало справедливый гнев общественности: близорукая и даже преступная энергетическая политика регулятора привела как минимум к трем десяткам жертв среди жителей Техаса. В настоящее время имена и фотографии членов совета директоров удалены с веб-сайта ERCOT.

В чем же обвиняют менеджмент энергосистемы? Как выяснилось, еще летом 2019 года в результате стресс-тестов минимальный резерв для энергосистемы компании составил лишь 8,5% от ожидаемой пиковой нагрузки — это стало минимальным уровнем резерва, когда-либо зарегистрированным при проверках. Для сравнения, энергосистема ISO, обслуживающая Нью-Йорк, в результате таких же тестов продемонстрировала резерв в 24,8% от пиковой нагрузки, для Florida Reliability Coordinating Council он составил 24,9%, для PJM Interconnection — 29%, а в Southwest Power Pool — даже 31,8%.

В этом и состоит преступление менеджмента ERCOT. Их подход к эксплуатации энергосистемы никак не учитывал критических условий, которые мог вызвать пусть и сильный, но вполне вероятный ледяной шторм или иное стихийное бедствие, будь то торнадо или тропический ураган, которые тоже привычны для климата Техаса.

Похожая ситуация сложилась и с газоснабжением штата. Операторы газотранспортной системы в Техасе тесно завязаны на экспорт СПГ из США. Когда мороз и образование водяного льда стали препятствием для эксплуатации скважин, которые «внезапно» оказались не готовы к отрицательным температурам, газовщики Техаса предпочли… отправить газ по экспортным контрактам, где им светили крупные неустойки за срыв графика отгрузок.

Причиной ледяного коллапса в Техасе стала преступная жадность энергетиков США

Одинок ли Техас?

Итак, что же следует из краткого анализа техногенной катастрофы в Техасе?

Климатические условия февраля 2021 года были тяжелыми, но вполне вероятными для пределов изменения погоды этого месяца в штате. Никакого «климатического Армагеддона» не произошло, если не считать таковым обычный регулярный приход зимы в субтропики.

С другой стороны, электрические и газовые сети Техаса оказались тотально не готовы к такого рода погодным условиям, поскольку за последние годы их целенаправленно «оптимизировали», убирая из них резерв по надежности. Скорее всего, деятельность регулятора ERCOT и техасских газовых компаний в самое ближайшее время станет предметом специального расследования, которое выявит немало важных подробностей их «реформирования», вылившихся в блэкауты и отсутствие газоснабжения для миллионов жителей Техаса и сопредельных штатов.

Скорее всего, результаты расследования станут не менее интересными, нежели судебное разбирательство против калифорнийской компании PG&E, которая оказалась ответственной за разрушительные лесные пожары в Калифорнии летом 2019 года.

Напомним вкратце: PG&E, крупнейший сетевой оператор Калифорнии, вначале винила в чудовищных лесных пожарах, унесших более 100 жизней, все то же изменение климата. Однако проведенного расследования показало: в большей части пожаров повинны старые ЛЭП, принадлежащие PG&E. Многие из них уже перешагнули столетний (!) рубеж и просто разваливались от старости, а работа по удалению зеленой поросли под ними не велась в принципе. В итоге подросший лес постоянно вызывал короткие замыкания на ЛЭП, что в условиях жаркого и сухого климата Калифорнии тут же приводило к масштабным лесным пожарам.

Такой подход в стиле «и так сойдет» и «после нас хоть потоп» совершенно непонятен жителям России. В нашей стране критическая инфраструктура является залогом выживания. Случаи экономии на ней обычно становятся причинами громких судебных процессов — как, например, в истории с разливом нефтепродуктов «Норникеля». В то время как в США такие катастрофы, как в Техасе февраля 2021 года, происходят постоянно.

Смогут ли американцы извлечь уроки из произошедшего? Как сказать. К примеру, упомянутая PG&E в 2020 году была вынуждена пойти на болезненную процедуру банкротства, выплатив жертвам пожаров более 6,8 млрд долларов и уступив специальному благотворительному фонду 22% своих акций. Правда, проблем со столетними ЛЭП это не решило, но общественный резонанс вокруг деяний PG&E все-таки удалось притушить.

Посмотрим, что произойдет в Техасе.

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