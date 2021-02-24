Причиной ледяного коллапса в Техасе стала преступная жадность энергетиков США

В Техасе наконец-то потеплело: в штат вернулись плюсовые температуры. Теперь его жителям и властям предстоит подсчитать убытки от холодов, попрощаться с замерзшими и угоревшими насмерть.

Однако открытым остается главный вопрос: что же поставило миллионы жителей Техаса на грань выживания? Почему огромный штат, чей ВВП превосходит показатели многих стран, оказался вопиюще не готовым к приходу холодов? И какие ошибки были допущены при создании энергоснабжения Техаса?

Климат ни при чем

Нынешнее климатическое событие, получившее название «Североамериканского ледяного шторма 2021 года», началось 10 февраля. В тот день обширные массы холодного воздуха из Арктики прокатились на юг по Центральным равнинам и смешались с теплым и влажным воздухом, поступившим из акватории Мексиканского залива.

Сразу отметим, что такого рода события случаются в США регулярно. Достаточно вспомнить, что катастрофа челнока «Челленджер» 28 января 1986 года во Флориде произошла из-за обледенения твердотопливного ускорителя, вызванного отрицательными температурами и ледяным дождем на стартовой площадке космодрома Канаверал.

Представление о Техасе как о стране вечного лета — это вообще заблуждение. Например, минимальные температуры для столицы Техаса, города Остин, зарегистрированы на отметке –18,8 ºС в январе и –18,3 ºС в феврале. Впрочем, средние температуры зимних месяцев в Остине составляют вполне комфортные +10—12 ºС, а абсолютный максимум января, +32,2 ºС, подтверждает, что южные штаты США расположены в субтропической зоне.

Так или иначе, ледяной шторм 2021 года не был чем-то уникальным. За последние 15 лет схожие катаклизмы посещали Техас трижды: в январе-2007, декабре-2015 и январе-2017. Причем каждый раз не обходилось без десятков жертв, а потребители уныло сидели без света и тепла в своих домах, ожидая конца непогоды.

Единственное отличие от событий 2021 года — в прошлые разы разрушительные последствия ледяных штормов носили все-таки локальный характер. О том, что почти четыре миллиона техасцев останутся без электричества, речь в прошлые годы не шла.

Экономили на всем

Что же произошло с критической инфраструктурой жизнеобеспечения в Техасе за последние годы? Увы, штат умудрился допустить целый ряд неудачных и просто ошибочных решений, часто вызванных тривиальной жадностью и погоней за сиюминутной прибылью.

Первый фактор: за последние годы в Техасе бездумно увлеклись установкой мощностей «зеленой» энергетики, которая на пике производства время от времени давала до 23% производства электроэнергии в штате. Но в тяжелых погодных условиях: ледяной дождь, снегопад, ураганный ветер — все эти «модные» источники энергии оказались бесполезными. Солнечные панели занесло снегом, а ветрогенераторы или обледенели, или отключились из-за перегрузки, вызванной ураганом.

Однако в таком объяснении есть только часть общей картины. Ведь в зимнее время «зеленые» источники дают Техасу только 10% электроэнергии, а в обеспечение теплом вовлечены и вовсе минимально. И, как говорится, слава богу: иначе последствия и жертвы ледяного шторма 2021 года были бы куда страшнее.

Вторым фактором катастрофы стало нарушение снабжения природным газом частных и корпоративных потребителей. Произошло это по причине низких температур, но дело не в «замерзших газопроводах»: метан все-таки сжижается при –161,6 ºС. На самом деле заледенели добывающие скважины и оборудование возле них, так как из пласта природный газ идет с большим содержанием влаги, замерзающей уже при –0 ºС.

Почему же тогда другие штаты не помогли Техасу с электроэнергией или природным газом? Здесь в дело вступил третий фактор: раздробленность инфраструктуры. Местные энергосистемы 48 континентальных штатов Америки объединены в три основные региональные структуры — Восточную, Западную и Техасскую. Как следствие, перетоки энергии между ними затруднены, поскольку за стабильность каждой системы отвечает отдельный сетевой оператор.

В частности, в Техасе за это отвечает компания ERCOT, соединяющая в себе функции регулирующего органа и оператора региональной энергосистемы. Классическое «сам пью, сам гуляю»! Хотя формально главу компании назначает губернатор Техаса, большую часть совета директоров формируют представители частных генерирующих и распределительных компаний.

В результате во время ледяного шторма 2021 года выяснилась чудесная подробность: треть совета директоров ERCOT проживает за пределами Техаса. В их числе оказались даже глава компании Салли Талберг и заместитель председателя Питер Крэмтон. Это открытие вызвало справедливый гнев общественности: близорукая и даже преступная энергетическая политика регулятора привела как минимум к трем десяткам жертв среди жителей Техаса. В настоящее время имена и фотографии членов совета директоров удалены с веб-сайта ERCOT.

В чем же обвиняют менеджмент энергосистемы? Как выяснилось, еще летом 2019 года в результате стресс-тестов минимальный резерв для энергосистемы компании составил лишь 8,5% от ожидаемой пиковой нагрузки — это стало минимальным уровнем резерва, когда-либо зарегистрированным при проверках. Для сравнения, энергосистема ISO, обслуживающая Нью-Йорк, в результате таких же тестов продемонстрировала резерв в 24,8% от пиковой нагрузки, для Florida Reliability Coordinating Council он составил 24,9%, для PJM Interconnection — 29%, а в Southwest Power Pool — даже 31,8%.

В этом и состоит преступление менеджмента ERCOT. Их подход к эксплуатации энергосистемы никак не учитывал критических условий, которые мог вызвать пусть и сильный, но вполне вероятный ледяной шторм или иное стихийное бедствие, будь то торнадо или тропический ураган, которые тоже привычны для климата Техаса.

Похожая ситуация сложилась и с газоснабжением штата. Операторы газотранспортной системы в Техасе тесно завязаны на экспорт СПГ из США. Когда мороз и образование водяного льда стали препятствием для эксплуатации скважин, которые «внезапно» оказались не готовы к отрицательным температурам, газовщики Техаса предпочли… отправить газ по экспортным контрактам, где им светили крупные неустойки за срыв графика отгрузок.

Одинок ли Техас?

Итак, что же следует из краткого анализа техногенной катастрофы в Техасе?

Климатические условия февраля 2021 года были тяжелыми, но вполне вероятными для пределов изменения погоды этого месяца в штате. Никакого «климатического Армагеддона» не произошло, если не считать таковым обычный регулярный приход зимы в субтропики.

С другой стороны, электрические и газовые сети Техаса оказались тотально не готовы к такого рода погодным условиям, поскольку за последние годы их целенаправленно «оптимизировали», убирая из них резерв по надежности. Скорее всего, деятельность регулятора ERCOT и техасских газовых компаний в самое ближайшее время станет предметом специального расследования, которое выявит немало важных подробностей их «реформирования», вылившихся в блэкауты и отсутствие газоснабжения для миллионов жителей Техаса и сопредельных штатов.

Скорее всего, результаты расследования станут не менее интересными, нежели судебное разбирательство против калифорнийской компании PG&E, которая оказалась ответственной за разрушительные лесные пожары в Калифорнии летом 2019 года.

Напомним вкратце: PG&E, крупнейший сетевой оператор Калифорнии, вначале винила в чудовищных лесных пожарах, унесших более 100 жизней, все то же изменение климата. Однако проведенного расследования показало: в большей части пожаров повинны старые ЛЭП, принадлежащие PG&E. Многие из них уже перешагнули столетний (!) рубеж и просто разваливались от старости, а работа по удалению зеленой поросли под ними не велась в принципе. В итоге подросший лес постоянно вызывал короткие замыкания на ЛЭП, что в условиях жаркого и сухого климата Калифорнии тут же приводило к масштабным лесным пожарам.

Такой подход в стиле «и так сойдет» и «после нас хоть потоп» совершенно непонятен жителям России. В нашей стране критическая инфраструктура является залогом выживания. Случаи экономии на ней обычно становятся причинами громких судебных процессов — как, например, в истории с разливом нефтепродуктов «Норникеля». В то время как в США такие катастрофы, как в Техасе февраля 2021 года, происходят постоянно.

Смогут ли американцы извлечь уроки из произошедшего? Как сказать. К примеру, упомянутая PG&E в 2020 году была вынуждена пойти на болезненную процедуру банкротства, выплатив жертвам пожаров более 6,8 млрд долларов и уступив специальному благотворительному фонду 22% своих акций. Правда, проблем со столетними ЛЭП это не решило, но общественный резонанс вокруг деяний PG&E все-таки удалось притушить.

Посмотрим, что произойдет в Техасе.