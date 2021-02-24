Песков: дата послания Путина Федеральному собранию пока не назначена

Москва, 24 февраля. Дата послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию пока не назначена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля рассказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Помимо этого, он добавил, что когда дата послания будет назначена, то об этом сообщат.

«Нет, пока дата не назначена, как только это произойдет, мы соответственно вас проинформируем», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что российский лидер завершил встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Красной Поляне.