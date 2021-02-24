Путин высказался об итогах встречи с Лукашенко в положительном ключе

Москва, 24 февраля. Президент России Владимир Путин оценил итоги встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

Российский лидер позитивно оценивает результаты переговоров с главой Белоруссии, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что встреча была конструктивной.

Ранее Путин заявлял, что пригласил Лукашенко в Сочи и для обсуждения ключевых тем в отношениях двух стран, и для того, чтобы дать белорусскому лидеру возможность отдохнуть.