Вассерман оценил готовность Зеленского ликвидировать своих оппонентов

Москва, 24 февраля. Политический консультант Анатолий Вассерман рассказал, готов ли президент Украины Владимир Зеленский пойти на физическое устранение своих оппонентов.

По словам эксперта, подобные действия редко срабатывают, так как для них необходимо взаимодействие большого количества людей.

«И каждый из этих людей прекрасно понимает, что творит преступление. Что единственный способ избежать ответственности за это преступление — либо уничтожить всех подельников, либо выдать первым», — подчеркнул Вассерман.

Помимо этого, публицист также добавил, что именно поэтому политические покушения случаются довольно редко и еще реже остаются безнаказанными.

Ранее публицист заявил, что противостояние украинского президента и председателя партии «Оппозицонная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука показывает разные подходы к Российской Федерации.

Кроме того, Вассерман также рассказал о схожести действующего лидера Украины и его предшественника и оппонента экс-главы страны Петра Порошенко. По мнению публициста, оба президента оказались жертвами одних и тех же обстоятельств, поскольку они зависимы от Запада, который вкладываюет свои деньги в проект «Украина — не Россия».