Ивлеева показала подписчикам результаты своего похудения

Москва, 24 февраля. Ведущая шоу «Орел и решка» на телеканале «Пятница», супруга российского рэпера Элджея и блогер Настя Ивлеева никогда не страдала от лишнего веса. Она очень внимательно относится к данному вопросу, сообщает Teleprogramma.pro.

Накануне теледиве удалось скинуть полтора килограмма. Это придало ей уверенности. Настя, увидев заветную цифру в 60 с хвостиком килограммов, не сдержалась и начала танцевать, запечатлев это на камеру и опубликовав видео в Instagram.

Подписчики звезды увидели точеную фигуру во всей красе. Настя сделала руками акцент на своей осиной талии и несколько раз покрутилась перед камерой в разные стороны, чтобы всем удалось разглядеть плюсы элегантного стана. Рост Ивлеевой — 174 сантиметра. При таком значении вес в 60 килограмм считается более чем идеальным.

Телеведущая не так давно раскрыла поклонникам самую дорогую покупку в своей жизни. Об этом она написала в сторис своего Instagram-аккаунта.

Отвечая на анонимный вопрос подписчика о самой большой потраченной ею сумме, Настя ответила, что потратила 23 миллиона рублей на покупку Ламборджини.

Серый матовый суперкар Lamborghini Aventador Ивлеева купила минувшим летом. В публикации, где звезда хвастается покупкой, сообщается о мощности автомобиля. Она составила 740 лошадиных сил. Телеведущая призналась, что мечтала о таком автомобиле со студенческих лет.

Ивлеева любит делиться с поклонниками своей блистательной фигурой. Ранее, как писал ФАН, она сняла собственное отражение в зеркале спальни. При этом на девушке был надет лишь бюстгальтер в сеточку и тоненькие ажурные колготки.