Юрист Илья Ремесло объяснил, за что Баданина могут посадить как госизменника

Некоторые российские журналисты не в состоянии достойно раскрыть свой потенциал в интересах страны и идут по кривой дорожке западных грантов, которая ведет их напрямую к государственной измене. Об этом в интервью ФАН заявил юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

Ранее ФАН опубликовал расследование, в котором доказал, что Роман Баданин, главный редактор издания «Проект.медиа», и Елизавета Осетинская, руководитель The Bell, были завербованы американскими спецслужбами и получили от них деньги на создание упомянутых медиа. Наше расследование подтверждается серьезными документами — особенно много их в отношении руководителя «Проект.медиа», контроль над изданием которого осуществляли кураторы из Национального фонда поддержки демократии (NED), находящегося в США. Доказательная фактура была едва ли не у всех на виду — по всей видимости, заокеанские кураторы не сильно беспокоились за безопасность Баданина — журналиста-неудачника, успевшего поработать в огромном количестве российских СМИ и с позором изгнанного из каждого из них.

Ремесло объяснил, какое наказание может грозить этим людям по современным российским законам.

«Если есть доказательства, что Баданин и Осетинская были завербованы именно как агенты западных спецслужб и оказывали им консультационную или иную помощь в ущерб интересам Российской Федерации, то это, конечно же, государственная измена», — заявил юрист.

Он добавил, что в том случае, если журналисты совершили «какие-то пограничные с изменой действия», например, были «информационными агентами влияния», то это не попадает ни под одну из статей действующего законодательства.

«Видимо, в нем нужно что-то менять, — признает общественный деятель. — Наказание за подобные проступки должно быть. С этой целью можно, например, расширить закон об иноагентах. Напомню, кстати, что в США под статью со схожей формулировкой попала наша соотечественница Мария Бутина, ставшая объектом репрессий американских властей. У нас все это работает как-то более лайтово. И это странно на самом деле».

Собеседник ФАН объяснил, почему Вашингтон решил завербовать такого бесперспективного журналиста, как Роман Баданин. По его словам, все объясняется банальным «кризисом кадров».

«Прямо как у Навального, — заметил Ремесло. — У того в региональных штабах тоже работает кто попало: какие-то бывшие фашисты, наркоманы, этнолесбиянки, еще там кто-то. С американцами все то же самое: на откровенно предательскую и стремную работу может согласиться лишь человек, не имеющий иных перспектив».

Юрист подчеркнул, что Баданин получает не такие уж и большие деньги.