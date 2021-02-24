Лавров высказался о регулировании соцсетей

Москва, 24 февраля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос о регулировании деятельности социальных сетей.

По его словам, необходимо разработать механизм контроля за информационными платформами. Такие шаги нужно сделать не только на национальном, но и международном уровне, подытожил он.

Ранее стало известно, что Лавров рассказал о создании Россией геополитических союзов. Дипломат отметил, что Москва никогда не «дружила» с другими государствами «против кого-то».