Ваш питомец акита-ину: плюсы и минусы породы, особенности характера и содержания собаки

Акита-ину принадлежит к одной из самых древних пород собак. Эти шпицеобразные животные выведены в северной части Японии, точнее — на острове Хонсю в префектуре Акита, благодаря чему они и получили свое название. Мускулистые акиты, покрытые густой короткой шерстью, выглядят немного потешными и плюшево-игрушечными, однако при этом обладают довольно независимым и доминантным характером, который необходимо корректировать с помощью упорной дрессуры, и требуют к себе уважения. Вот почему эти питомцы наилучшим образом подходят уверенным в себе и спокойным людям или, по крайней мере, опытным собаколюбам. Впрочем, несмотря на свой во многом непростой нрав, собака породы акита-ину заслужила поистине всенародную любовь и признание. Расскажем, почему.

Как появилась и развивалась порода домашних собак акита-ину

Исследования в сфере генетики подтверждают, что во всем мире существуют 14 древнейших пород собак и, как уже было сказано, в этот перечень входит акита-ину. Доказательством тому служат дошедшие до сегодняшних дней изображения животных, внешне очень сильно похожих на эту породу. Более двух тысяч дет тому назад предки акиты обитали на северных территориях острова Хонсю, однако привычный для нас сегодняшний образ акита-ину был сформирован уже в XVII веке. Согласно предположениям экспертов, порода появилась в результате скрещивания мастифа с одной из двух разновидностей собак — сибирским хаски либо шпицеобразным псом.

Исторические источники давних лет утверждают, что те самые предки акиты, ареалом обитания которых был остров Хонсю, носили название матаги-ину: матаги — это этническое сообщество охотников, а «ину» в переводе с японского означает «собака». Матаги-ину являлись поистине незаменимыми помощниками охотников, поскольку позволяли им добывать даже таких крупных и выносливых диких зверей, как медведи или кабаны.

На ранних стадиях развития породы ею интересовались местные крестьяне. Однако со временем она стала востребована и у знати, вплоть до того, что уже в XVIII веке данную породу стали считать элитной, и этих собачек с удовольствием содержали представители правящей аристократии и императорской семьи. Уход за животными при дворе был поистине королевским и даже причислялся к дворцовым церемониям, а сам император подписал закон, согласно которому каждый, кто посмел обидеть или, что еще хуже — лишить акита-ину жизни, подвергался суровейшему наказанию.

В XII-XIII веках в стране появилось и стремительно набирало обороты такое развлечение, как собачьи бои, поэтому в результате жесточайшего отбора на содержании оставались лишь самые крепкие, выносливые и злые матаги, они же акиты. А чтобы псы стали еще более бойцовыми, крупными и агрессивными, их скрещивали с «приезжими» мастифами и бульмастифами. К тому же по Японии прокатилась волна преступности, и эти собаки были переучены со своей привычной охотничьей «специализации» в охранную, что также не могло не отразиться на первоначально мирном характере акит.

Живой памятник природы и его шествие по миру

Сложившаяся ситуация не могла не вызвать чувство обеспокоенности у японских собаководов: действительно, ведь в результате порода стала утрачивать свои характерные черты. Вот почему акита-ину уже в 1931 году получили статус «памятника живой природы» на уровне государства и заводчики по всей стране стали активно заниматься возрождением этой породы.

Первый официальный стандарт акита-ину был представлен три года спустя, однако с годами он подвергался коррекции. Приблизительно в 1934 году порода также получила свое окончательное официальное наименование — акита-ину, а в 1967 году в стране появился тематический музей, посвященный этим животным.

В годы Второй мировой войны порода акита-ину серьезно пострадала, так как эти собачки не только сами голодали, но и становились жертвами людей, пытавшихся выжить. Однако и по окончании войны мытарства акит не закончились, ведь на государственном уровне вышел указ, согласно которому все собаки, поневоле ставшие беспризорными, подлежали истреблению из-за разыгравшейся в стране эпидемии бешенства. Исключение составляли лишь животные, пригодные к военной службе. Вот почему порода сохранилась в первую очередь благодаря селекционерам, прятавшим отдельных ее представителей в отдаленных небольших поселениях. Некоторые также скрещивали акит с немецкими овчарками — с тем, чтобы «подогнать» улучшенную породу для применения в военных целях.

Максимальный вклад в восстановление породы в послевоенные годы внес Мориэ Саватаиши, стараниями которого акита-ину сохранились до нашего времени. Чистокровные псы были собраны со всего государства, и это принесло свои результаты: акита-ину в японском варианте не только восстановили свою былую славу и уникальность, но и привлекли внимание американских военных, вот почему обаятельная и преданная акита с горделивой осанкой была завезена в США. Примечательно, что американцев привлекали в основном крупные собаки-метисы, чем-то напоминающие медведей. Впрочем, японским селекционерам это было как раз на руку, ибо они не слишком хотели делиться с чужестранцами чистокровной породой, восстановленной с таким трудом.

В результате экспериментов селекционеров США из классических акит были получены более массивные особи, наделенные более угрожающей внешностью. С тех пор мы различаем два ответвления акита-ину, которые обладают существенными различиями и поэтому нередко определяются как отдельные породы — акита-ину японская (аутентичный подвид) и акита-ину американская. Отличия в основном заключаются в том, что в японском «прочтении» собака обладает средними габаритами и отличается плотным, но довольно изящным телосложением. Ее голова немного похожа на лисью, уши некрупные, шерсть должна непременно быть короткой, морда украшена белой «маской», а вариантов окраса признается лишь несколько.

В то же время акита-ину «по-американски» носит второе наименование — «большая японская собака». Она обладает исключительно крупными размерами, имеет массивную голову, напоминающую медвежью. В том, что касается мастей собаки, селекционеры США признают любые ее варианты, включая полностью черную или дополненную темной «маской».

Стоит отметить, что близкими родственниками акит являются сиба-ину. Акита-ину и сиба-ину отличаются в первую очередь размерами: генетические братья акит — это своего рода «карликовый» вариант породы. Так или иначе, в наши дни и классические акита-ину, и похожие породы славятся как отличные домашние компаньоны, готовые самоотверженно защищать хозяина и охранять всю его семью и имущество.

Внешность акита-ину и особые характеристики породы

Как уже было сказано, отличительными особенностями внешности акита-ину являются крупная голова, небольшие стоячие треугольные уши, крепко сложенное туловище, а также хвост, завернутый наподобие бублика. Это достаточно выносливая собака, прекрасно чувствующая себя в умеренном, а также в холодном климате.

66-71 см — таков средний рост самца акита-ину. Вес взрослого кобеля составляет 45-59 кг. Самки акит обладают чуть меньшими габаритами: рост — 61-66 см, вес — 32-45 кг, однако они более вытянуты, по сравнению с самцами.

Растут представители этой породы не особо быстро, и стопроцентное развитие собаки завершается лишь к трем годам жизни. Между тем щенки акита-ину достаточно активно набирают массу. Впрочем, если питомец не вполне укладывается в традиционные таблички роста и развития, не стоит переживать, ведь это лишь обобщенные данные.

Не стоит сильно волноваться, если у вашего щенка долго не встают уши: этот процесс может занимать до шести месяцев. При этом ушки могут то подниматься, то опускаться снова. Ускорить фиксацию ушей в стоячем положении помогут активное грызение игрушек и жевание, а окончательно их форма проявляется лишь после полной смены зубов с молочных на постоянные.

В классическом варианте шерсть представителя породы плотная и короткая (приблизительно 5 см), так что длинношерстная акита-ину — это, скорее, исключение. Впрочем, таких собак, также именуемых «длинниками», не выделяют в самостоятельную породу, ведь они являются полноценными акитами, рожденными при скрещивании обычных стандартношерстных собак, наделенных рецессивным геном, дающим длинную шерсть. Шерсть длиннее обычной характерна приблизительно для 20-30% потомства представителей породы акита-ину.

Окрас акит в классическом японском варианте разнообразием не отличаются: собака может быть либо полностью белой, либо рыжей с белыми вкраплениями и «маской», либо рыжей со слегка почернеными кончиками волос. Также встречается акита-ину тигровая. Черная или любая другая масть допускается лишь у представителя американской ветви породы.

Глаза собаки — темно-карие, глубоко посаженные, обладающие характерной «восточной» формой, различимой уже со щенячьего возраста. Хвост бубликом визуально уравновешивает крупную голову собаки. Он может лишь изредка раскручиваться — например, когда питомец отдыхает — однако полностью прямым не бывает никогда.

Описание породы акита-ину будет неполным, если не заострить внимание на лапах собаки. Наделенные толстыми подушечками, они немного похожи на кошачьи. Кроме того, пальцы животных достаточно плотно смыкаются, в результате чего эти собаки отлично плавают, несмотря на то, что по своему характеру не слишком приветствуют водные процедуры.

Характер акита-ину и особенности воспитания питомца

Нрав акита-ину в двух словах описать сложно, ведь это довольно многогранные животные. Традиционно считается, что японские акиты более легкомысленны и любят игры, а американские ведут себя значительно серьезнее. Однако ни тех, ни других собак совершенно точно нельзя назвать «диванными». Среди особых черт характера питомцев можно выделить следующие.

Острое чувство иерархии

В отношениях с хозяином и членами его семьи, а также с другими собаками эти псы стараются установить определенные ранги и границы. Вот почему так важно при воспитании собаки добиться, чтобы она признала хозяина вожаком уже в первые месяцы жизни щенка. В противном случае акита будет стремиться доминировать. По той же причине не стоит приучать пушистика и к хозяйской постели: с малых лет щенок должен свыкнуться с тем, что вожак спит на кровати, а его компаньон — на полу, либо на собственной отдельной лежанке.

Критическое и независимое мышление

Эту черту акита-ину нередко расценивают как упрямство, однако она легко превращается в благородство и сдержанность при условии правильного воспитания, грамотной своевременной дрессуры, а также достаточной социализации собаки.

Отличная обучаемость

Собаки этой породы буквально на лету усваивают новые знания и навыки. Однако их критический ум требует понимания смысла тех или иных задач, поэтому, чтобы питомец не скучал и не проявлял строптивость, следует продумать достойную мотивацию. И, конечно, стоит приступать к дрессуре как можно раньше: необходимый стандартный набор команд щенки должны понимать и исполнять уже к возрасту два месяца.

Активность и смелость

У акита-ину напрочь отсутствует страх высоты, поэтому следует оградить вашего питомца, особенно в щенячьем возрасте, от открытых балконов и других потенциально опасных мест. Также акита очень любит бегать и резвиться на просторе, исследовать новые места и т. д. Поэтому, как уже было сказано, эта собака — не для ленивых.

Чувствительность

Акита-ину — очень нежные и ранимые собаки, их крайне легко обидеть грубым словом, прохладным отношением или даже неодобрительным взглядом.

Верность хозяину

Представителей данной породы приставучими не назовешь, однако они обожают неслышно всюду следовать за своим хозяином. Кроме того, правильно воспитанная акита отличается фантастическим терпением и может часами скромно дожидаться своего человека с работы. Не случайно в 1932 году на всю Японию, а затем и на весь мир прославился Хатико — пес породы акита-ину, который ежедневно в одно и то же время встречал своего хозяина на железнодорожном вокзале. Когда мужчина умер на работе, преданный питомец еще не протяжении девяти лет все так же приходил на станцию, ожидая его возвращения.

Особенности содержания акита-ину

Несмотря на то, что представители породы акита-ину не приветствуют замкнутые пространства, эта собака одинаково хорошо ощущает себя как в частном доме, так и в городской квартире. Во время линьки животное нуждается в вычесывании с периодичностью три-четыре раза еженедельно, а длинношерстные акиты — намного чаще. Сократить количество выпадаемой шерсти поможет поддержание в доме благоприятного микроклимата: слишком теплый и пересушенный воздух провоцирует линьку. Также на состояние меха влияет то, чем вы кормите акита-ину. Для качественного и полноценного питания животного лучше всего применять корма на основе тунца, лосося и риса, а также баранины и утки. И, конечно, не стоит забывать о чистой воде для питомца.

Купать пса не стоит чаще, чем пару раз в год. В противном случае вы нарушите защитный покров шерсти. Зубы питомцу необходимо чистить примерно два раза каждую неделю, стричь когти — каждый месяц, а уши и глаза следует осматривать регулярно, чтобы не пропустить возможное воспаление. При правильном уходе акита-ину живут в домашних условиях приблизительно 10-12 лет.

Сколько стоит щенок акита-ину

Стоимость чистопородного щенка акита-ину вряд ли можно назвать слишком низкой, однако пытаясь сэкономить, вы рискуете получить неполноценное, нечистокровное или даже больное животное. В среднем малыш акита обойдется вам в сумму от 30 тысяч до 90 тысяч рублей. Достаточно широкий разброс цен обусловлен различиями окраса животных, выставочными заслугами родителей щенков, степенью надежности питомника и т. д. Кроме того, более дешевыми будут щенки, обладающие длинной шерстью, ведь, несмотря на генетическую принадлежность к своей породе, подобные собаки не имеют права на участие в выставках и конкурсах.

Подходящие имена для мальчика и девочки акита-ину

Акита-ину — звери исключительно благородные, преданные, умные и бесстрашные. Вот почему им желательно давать клички, максимально отражающие основную характеристику породы — достоинство. Памятуя о происхождении собаки, многие стремятся наградить питомца красивым японским именем, несущим определенное значение. Такая кличка будет звучать оригинально и таинственно, подчеркивая особые древние корни животного.

К примеру, для мальчика это могут быть такие имена, как Харуки (ясный свет), Аки (яркий), Кацу (победитель) или Макото (искренний), а для девочек — Маки (надежда), Эми (прелесть), Хоси (звездочка) или Кими (благородная).

Впрочем, вряд ли ваш акита-ину обидится, если вы выберете для него имя с более традиционным звучанием. Например, Пол, Луис, Рикки, Лео, Патрик, Бейлиз или Бруно — для мальчика, Трикси, Шерри, Молли, Джена, Чабби, Лея или Хлоя — для девочки.