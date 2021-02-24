Сергей Глазьев: Китай и США добились успехов, использовав опыт Госплана СССР

Государственный плановый комитет Совета Министров СССР (Госплан СССР) является первым в истории человечества институтом планирования развития народного хозяйства. Он играл основную роль в разработке знаменитых «пятилеток», а также ежегодных планов, по которым жили тысячи заводов и фабрик, строились десятки тысяч объектов социальной сферы, выпускались миллионы наименований товаров.

Госплан формировал методологию планирования воспроизводства народнохозяйственного комплекса, а также обеспечивал ее внедрение в многоуровневой интерактивной процедуре разработки директивных заданий по выпуску продукции конкретными предприятиями. Эти предприятия объединялись в отраслевые министерства, которые следили за выполнением плановых заданий и активно участвовали в их подготовке.

Наверное, человечество не знало более сложной системы управления, чем выстроенное в СССР планирование воспроизводства и развития экономики. Оно велось по тысячам показателей и охватывало многомиллионную номенклатуру продукции. Сегодня эту систему часто демонизируют, представляя ее то верхом совершенства, то неповоротливым монстром. В действительности, она не была ни тем, ни другим, меняясь, в зависимости от обстоятельств, и постоянно совершенствуясь. Она оказалась сверхэффективной в период Великой Отечественной войны и дала системный сбой при переходе к обществу потребления.

Ее основным достоинством была возможность концентрации ресурсов на прорывных направлениях, благодаря чему СССР одержал победу над объединенной фашистами Европой — ее экономический потенциал был на порядок больше. И в дальнейшем обеспечивал стратегический паритет по вооружениям с блоком НАТО, ВВП которого было втрое больше.

Среди недостатков можно выделить планирование от достигнутого уровня — основная часть плановых показателей формировалась снизу, на основе предложений предприятий, которые каждый год наращивали выпуск одной и той же продукции. А внедрение новой техники шло на основе затратного метода ценообразования, вследствие чего она оказывалась дороже старой. В результате нарастали дисбалансы, бесконечный рост производства устаревшей по мировым меркам продукции съедал ограниченные ресурсы. Система становилась все менее эффективной по мере превращения НТП в главный фактор экономического роста.

Опыт Госплана СССР сегодня успешно и творчески использован в КНР, где отказались от директивности, перейдя к стратегическому планированию с использованием рыночных механизмов. Недавно Центральный комитет Коммунистической партии Китая утвердил директивы к 14-й пятилетке, которая должна вывести Китай в абсолютные лидеры не только по объемам производства, но и по научно-техническому потенциалу.

Похожие методы планирования успешно применяет Индия, вырвавшаяся недавно в лидеры по темпам экономического роста. Опыт Госплана также был творчески переработан в Японии и Южной Корее, в Германии и Франции, частично в США. Он сыграл фундаментальную роль в обеспечении их успешного развития.

Только в современной России о нем напрочь забыли, скатившись на уровень слаборазвитых стран по компетентности органов, отвечающих за формирование экономической политики государства. Они оказались не в состоянии за семь лет даже обеспечить исполнение закона о стратегическом планировании, принятом по инициативе президента Владимира Путина. Потому что планирование — это ответственность, а она зачастую отторгается бюрократическим аппаратом.