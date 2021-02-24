Тайгер Вудс перенес операцию после серьезной аварии

Лос-Анджелес, 24 февраля. Американский гольфист Тайгер Вудс перенес операцию после серьезного ДТП, рассказал главный врач медицинского центра Харбор Аниш Махаджан.

Заявление врача было опубликовано в аккаунте Вудса в Twitter. Махаджан уточнил, что 45-летний спортсмен получил серьезные травмы нижней части правой ноги, в частности, оскольчатые открытые переломы. Гольфисту сделали операцию на голени и голеностопе и ввели стержень в большую берцовую кость.

«Дополнительные повреждения костей стопы и голеностопа были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов», — рассказал врач.

По словам медика, сейчас Вудс находится в сознании и общается с окружающими. Гольфист постепенно восстанавливается в своей больничной палате.

Автомобильная авария с участием Вудса произошла в Лос-Анджелесе утром 23 февраля. Машина спортсмена перевернулась и разбилась, а самого гольфиста доставали из салона с помощью гидравлических ножниц. По предварительной версии, Вудс ехал на высокой скорости и потерял управление. Другие автомобили из-за ДТП повреждены не были.