Иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь любовницы в Одинцовском районе

Московская область, 24 февраля. Правоохранители Московской области возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении восьмиклассницы. Как стало известно ФАН, выходец из Таджикистана совратил дочь своей сожительницы.

19 февраля в дежурную часть полиции подмосковного города Голицыно обратилась 44-летняя местная жительница. Она сообщила стражам порядка, что ее 15-летнюю дочь совратил живший с ней любовник из Таджикистана.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». По подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний гражданин Республики Таджикистан, который подрабатывает где придется. Его поместили в изолятор временного содержания.

«Парочка познакомились некоторое время назад. Для жительницы Московской области это был последний шанс. Она отмыла гастарбайтера и поселила у себя в жилище. Ей казалось, что молодой человек устроит ей хорошую личную жизнь, однако вышло все наоборот. Таджик решил, что лучше развлечется с молодой дочкой любовницы, чем с ней. Подозреваемый заставлял школьницу заниматься с ним оральным сексом», — рассказал ФАН источник, близкий к следственным органам.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.