Wintershall Dea объявила о прекращении инвестиций в «Северный поток — 2»

Москва, 24 февраля. Компания Wintershall Dea завершила финансирование проекта «Северный поток — 2», вложив в строительство газопровода 730 млн евро, говорится в сообщении организации.

Дальнейшие выплаты компания не планирует. Как отмечается, инвестиции в проект были завершены до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Соединенные Штаты 22 февраля ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна» и компании-собственника судна «КВТ-Рус». При этом каких-либо пояснений относительно дополнительных практических последствий этого решения Минфином США приведено не было.

Позже стало известно, что дочернее предприятие немецкой страховой группы Muncherener Ruck прекращает оказывать услуги по страхованию строительства «Северного потока — 2» из-за угрозы американских санкций. Минфин США в январе 2021 года заявил о расширении санкций против РФ, в рамках которых под ограничения попадают компании, занимающиеся страхованием проекта и выдачей сертификатов.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев ранее в беседе с ФАН отметил, что ситуация вокруг санкций против «Северного потока — 2» напрямую связана с Украиной. По его словам, в случае ввода газопровода в эксплуатацию транзит российского газа через Украину снизится, что может грозить стране дефолтом.