Бойцы ВСУ за сутки обстреляли четыре жилых дома в ДНР

Донецк, 24 февраля. Подразделения украинской армии за прошедшие сутки десять раз открывали огонь по территории ДНР.

В сообщении представителя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что ВСУ выпустили по территории ДНР 37 боеприпасов. Отмечается, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

Под огнем оказались районы сел Васильевка, Спартак, Яковлевка, поселки Старомихайловка и Гольмовский. В результате обстрелов повреждения получили четыре жилых дома и две хозпостройки на западе Донецка.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского рассмотрит несколько сценариев решения конфликта в Донбассе. При этом экс-депутат рады Алексей Журавко предупредил, что силовой вариант завершится для Украины потерей государственности.