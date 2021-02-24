Инспектор ГИБДД из Красноярска зачитал рэп о работе и прославился в Сети

Красноярск, 24 февраля. Сотрудник красноярского управления ГИБДД Денис Андриенко вместе с лучшим фристайлером России 2019 года Александром ШкеТом выпустили клип на рэп-композицию «Я — полиция».

Выход трека был приурочен ко Дню защитника Отечества. Видео, в котором можно увидеть самого старшего инспектора, доступно на YouTube.

На запись рэпа в студию Андриенко пришел в рабочей форме. Он поет о том, что гордится своей службой и называет себя силой добра и правопорядка, а также защитником мирных жителей.

«Я горжусь, что я — полиция», — говорится в одной из строк песни.

По данным регионального ГУ МВД, продюсером и идейным вдохновителем клипа стала заместитель начальника пресс-службы Дарья Грибкова, автором текста — Александр ШкеТ. Посмотреть видео можно по ссылке.

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