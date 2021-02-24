Иностранка пырнула посетительницу московского клуба ножом в ягодицу

Москва, 24 февраля. Ночью в баре Москвы произошла поножовщина. Подозреваемой оказалась 30-летняя гражданка ближнего зарубежья.

Драка с применением ножа произошла в ночном клубе на Семеновской улице. На посетительниц напала агрессивная женщина. Она угрожала расправой москвичкам.

В результате конфликта злоумышленница ударила одну из отдыхающих девушек в ягодицу. Пострадавшая попала в больницу с колотой раной. Известно также о госпитализации двух посетительниц бара. Одна из них получила колото-резаную рану левой кисти, а другую ранили в живот. О задержании иностранки неизвестно. Возбуждено уголовное дело.

Жительница Саратовской области ранее зарезала слишком настойчивого ухажера. Подозреваемая заключена под стражу по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщал ФАН.