Москва, 24 февраля. Нарушители требований об устойчивости Рунета будут платить многомиллионные штрафы в случае угрозы его работе из-за границы. Президент РФ Владимир Путин подписал такой закон.

Российский лидер узаконил многомиллионные штрафы за нарушения правил к устойчивости Рунета. Закон предполагает наказание для информационных ресурсов, которые вводят санкции в отношении граждан РФ и СМИ. Первое нарушение может привести к штрафу от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 200 до 400 тысяч для должностных лиц и более 600 тысяч рублей для компаний. Повторные инциденты грозят выплатами до 3 миллионов рублей.

Госдума ранее ввела штрафы за нарушение требований по обеспечению устойчивого Рунета. Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский выступили авторами соответствующей инициативы.