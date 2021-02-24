Сын жены Писаренко организует похороны актера

Москва, 24 февраля. Дата и место проведения церемонии прощания с актером Дмитрием Писаренко будут объявлены позже. Сейчас этот вопрос решает сын супруги звезды фильма «Ревизор».

Вдова Писаренко вместе с наследником проживает в Болгарии. Ее сын решил взять на себя организацию похорон актера кино и дубляжа в Москве. О его смерти стало известно утром 24 февраля.

Артист скончался в возрасте 61 года. О пропаже мужчины в полицию сообщил его родственник. Стражи порядка взломали дверь квартиры Писаренко и там нашли труп актера. Предварительная причина смерти звезды уже установлена.