Андрей Миронов не хотел, чтобы Градова рожала ему сына

Москва, 24 февраля. Звезда советского кино Андрей Миронов заявлял своей первой жене, артистке Екатерине Градовой, что не хочет от нее сына.

В одном из старых выпусков передачи «Судьба человека» Градова вспоминала, что актер очень хотел дочь. Более того, Миронов заранее знал, как нужно назвать наследницу.

«Когда я пошла рожать, Андрей кричал у ворот больницы: «Никакого сына мне не надо, дочку хочу». И когда появилась дочка на свет, я хотела назвать ее Марфушенька. Андрей принес мне в корзинке собаку и сказал: «Вот тебе Марфушенька, а дочку назовем Маша!»», — делилась актриса.

Градова признавалась, что Миронов словно тоже был ее ребенком. Артистка очень любила первого мужа, всегда хотела заботиться о нем, например, кормить его. Именно поэтому даже после развода Миронов и Градова были очень близки.

Актеры поженились в 1971 году, а их дочь Мария Миронова появилась на свет примерно через два года после свадьбы. Впоследствии наследница Миронова и Градовой тоже стала актрисой.

Андрей Миронов скончался в 1987 году, ему было всего 46 лет. Екатерины Градовой не стало совсем недавно — она ушла из жизни 22 февраля. К смерти артистки, известной по роли радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны», привел инсульт. Градову похоронят на Троекуровском кладбище.