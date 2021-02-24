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Андрей Миронов не хотел, чтобы Градова рожала ему сына

Андрей Миронов не хотел, чтобы Градова рожала ему сына

Москва, 24 февраля. Звезда советского кино Андрей Миронов заявлял своей первой жене, артистке Екатерине Градовой, что не хочет от нее сына.

В одном из старых выпусков передачи «Судьба человека» Градова вспоминала, что актер очень хотел дочь. Более того, Миронов заранее знал, как нужно назвать наследницу.

«Когда я пошла рожать, Андрей кричал у ворот больницы: «Никакого сына мне не надо, дочку хочу». И когда появилась дочка на свет, я хотела назвать ее Марфушенька. Андрей принес мне в корзинке собаку и сказал: «Вот тебе Марфушенька, а дочку назовем Маша!»», — делилась актриса.

Андрей Миронов

Градова признавалась, что Миронов словно тоже был ее ребенком. Артистка очень любила первого мужа, всегда хотела заботиться о нем, например, кормить его. Именно поэтому даже после развода Миронов и Градова были очень близки.

Актеры поженились в 1971 году, а их дочь Мария Миронова появилась на свет примерно через два года после свадьбы. Впоследствии наследница Миронова и Градовой тоже стала актрисой.

Андрей Миронов скончался в 1987 году, ему было всего 46 лет. Екатерины Градовой не стало совсем недавно — она ушла из жизни 22 февраля. К смерти артистки, известной по роли радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны», привел инсульт. Градову похоронят на Троекуровском кладбище.

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