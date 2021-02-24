МАК назвал причину крушения вертолета блогера Оружейного Барона

Межгосударственный авиационный комитет в очередной раз рекомендует ускорить принятие законопроекта «О внесении изменений в ВК РФ и в Кодекс РФ об административных правонарушениях в целях обеспечения безопасности полетов ВС (о размещении маркировочных знаков и устройств)».

МАК провел расследование крушения вертолета «Робинсон» в феврале прошлого года. Воздушное судно принадлежало Андрею Шелестову — основателю крупнейшей в России сети охотничьих магазинов «Охотактив» и группы компаний «Шанс». Мужчина также известен как блогер Оружейный Барон.

Оружейник, окончивший за полгода до полета курсы, самостоятельно управлял вертолетом. Налет к тому времени составлял 152 часа, конкретно на этом типе воздушных судов — 102. Вылетал Шелестов с площадки «Попов Луг» в Ярославской области. Сразу после взлета вертолет врезался в ЛЭП, рухнул, повредив дверь стоявшего внизу магазина. К счастью, сам блогер выжил, получив серьезные травмы.

На опросе он рассказал, что провода и ЛЭП видел, знал об их существовании. По мнению МАК, авария произошла из-за недостаточной осмотрительности пилота и его сверхсамонадеянности. В комитете привели в качестве доказательства выдержку из инструкции управления вертолетом «Робинсон»:

«Самонадеянность — это личная черта характера пилотов, которая часто является причиной авиационных происшествий. Частным владельцам вертолетов особенно свойственна эта черта характера. Частные владельцы считают, что они сами себе хозяева и могут летать без соблюдения дисциплины и навязываемых им правил. Частный владелец должен зависеть от самодисциплины, о которой он часто забывает».

В результате расследования рекомендовано не только авиационным властям ускорить принятие поправок к закону о маркировки ЛЭП, но и частным пилотам пройти на тренажерах отработку подобных случаев.

Напомним, ранее стало известно, что авиакатастрофа с дельталетом в Подмосковье, работавшем по заказу спасательных служб, произошла по вине пилота. По данным экспертизы, в момент крушения и он, и пассажир были пьяны.