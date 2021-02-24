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Соловьев рассказал, что соцсеть Clubhouse разблокировала его аккаунт

Соловьев рассказал, что соцсеть Clubhouse разблокировала его аккаунт

Москва, 24 февраля. Социальная сеть Clubhouse, основанная на голосовом общении, разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее телеведущий заявил, что социальная сеть заблокировала его аккаунт. В пресс-службе «СоловьевLive» отмечали, что журналист не нарушал какие-либо правила приложения, ведущего заблокировали без объяснения причины.

«ClubHouse наконец то разблокировал мой аккаунт», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала решение Латвии запретить въезд в республику Соловьеву из-за «прославления нацизма». По ее словам, подобные упреки являются чушью.

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