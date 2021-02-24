Соловьев рассказал, что соцсеть Clubhouse разблокировала его аккаунт

Москва, 24 февраля. Социальная сеть Clubhouse, основанная на голосовом общении, разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее телеведущий заявил, что социальная сеть заблокировала его аккаунт. В пресс-службе «СоловьевLive» отмечали, что журналист не нарушал какие-либо правила приложения, ведущего заблокировали без объяснения причины.

«ClubHouse наконец то разблокировал мой аккаунт», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала решение Латвии запретить въезд в республику Соловьеву из-за «прославления нацизма». По ее словам, подобные упреки являются чушью.