Президент РФ одобрил закон о наказании за склонение к употреблению наркотиков

Москва, 24 февраля. Президент России Владимир Путин утвердил введение уголовного наказания за пропаганду употребления наркотиков в интернете.

Глава государства подписал соответствующий указ. Деяние будет караться сроком в колонии до 10 лет. Если выступления в Сети приведут к смерти нескольких людей, гражданину могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет.

Ранее выяснилось, что большинство родителей не видят опасности наркоторговли в Сети для своих детей. Только 10% взрослых расценили продажу запрещенных веществ в интернете как угрозу.