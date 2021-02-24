Градова рассказала о первой встрече с матерью Андрея Миронова

Москва, 24 февраля. Первая встреча актрисы Екатерины Градовой с матерью Андрея Миронова Марией прошла необычно. Воспоминаниями о знакомстве она поделилась в разговоре с Борисом Корчевниковым.

Андрей Миронов привел возлюбленную домой и представил матери как невесту. По воспоминаниям Екатерины Георгиевны, он весь трясся. Мать артиста, по словам Градовой, была очень своеобразной женщиной.

«Заходим, она сидит, ноги в тазике, рядом женщина готовится делать педикюр. Андрей представил меня как свою невесту. А Мария приказала приготовить еще один таз с горячей водой, и мне пришлось также залезть в него ногами. Вот сидела, словно на Голгофе», — сказала Градова в эфире одного из выпусков программы «Судьба человека».

Звезда советского кино и Екатерина Градова прожили вместе пять лет. В браке у них родилась дочь Мария. Отношения звезд кино ухудшились, в том числе из-за измены Миронова. Градова этого терпеть не стала и подала на развод. Екатерина Георгиевна вышла во второй раз замуж за Игоря Тимофеева, но брак не принес ей счастья.

Екатерины Градовой не стало 22 февраля 2021 года, ей было 74 года. Ее похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает «Мир 24».