Кличко уличил замглавы офиса Зеленского в «нелепых манипуляциях»

Киев, 24 февраля. Мэр столицы Виталий Кличко ответил замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кириллу Тимошенко на выпады в адрес руководства города.

Градоначальник отреагировал на слова политика о Дарницком мосте. Тимошенко обвинял власти Киева в бездействии по вопросу реконструкции объекта. Мэр обвинил оппонента в «нелепых манипуляциях». Кличко написал соответствующий пост в Telegram-канале.

«Тут некоторые «политики» или не владеют информацией, или упражняются в манипуляциях. И думают, что у них это выходит блестяще. А на самом деле — нелепо. Потому хочу отметить: лучше работать, а не спекулировать!» — заявил мэр.

Мэр Киева уличил замглавы офиса Зеленского в «нелепых манипуляциях». Городская власть бездействует из-за украинских законов, пояснил градоначальник. Мост находится на балансе госкомпании «Укрзализныца». Предприятие уже несколько лет не передает объект городу, пояснил Виталий Кличко.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров раскритиковал работу градоначальника. Он опубликовал в Сети видео с упавшим дорожным знаком. По словам экс-политика, кадры наглядно демонстрируют отношение Кличко к Киеву.