Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сотрудники ДПС вызволили из снежного плена детскую хоккейную команду под Челябинском

Сотрудники ДПС вызволили из снежного плена детскую хоккейную команду под Челябинском

Челябинск, 24 февраля. Детская хоккейная команда из 20 человек застряла на заснеженной дороге под Южноуральском. Юных спортсменов спасли сотрудники ДПС.

Дети возвращались с соревнований из Златоуста в Троицк. Инспекторы, остановившие автобус, рекомендовали водителю остаться на ночь в ближайшей гостинице из-за плохих погодных условий. Мужчина пообещал, что так и поступит, однако позднее поступило сообщение о застрявшем с детьми автобусе, сообщили в главке МВД по Челябинской области.

Выяснилось, что водитель не прислушался к рекомендациям инспекторов и не смог продолжить движение по трассе. Вытащить автобус из плена стихии пока не удалось. Всех пассажиров доставили в гостиницу.

Еще один автобус с туристами из Екатеринбурга также застрял в Челябинской области, сообщало Федеральное агентство новостей. В итоге пассажиры, среди которых были дети, 13 часов провели в салоне, дожидаясь помощи спасателей.

Новости партнеров