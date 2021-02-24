США испугались войны с Россией и пожаловались на нехватку систем ПВО

Вашингтон, 24 февраля. США не хотят воевать с РФ и Китаем, поэтому отслеживают вложения этих стран в новейшие ракетные технологии, заявил замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

Пентагон испугался войны с Россией, признав один неудобный момент. Хайтен заявил, что имеющийся у двух стран ядреный арсенал на фоне американского «потенциала сдерживания» представляет серьезную угрозу для США. По его словам, Вашингтон намерен провести усердный анализ вложений России и Китая в разработку ракет средней дальности, чтобы иметь возможность им противостоять.

«Последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», — заявил генерал.

Он отметил, что американская система ПРО сосредоточена на угрозе со стороны КНДР и не направлена против России, Китая или Ирана, который в последнее время также активно работает над созданием новых ракет.

Хайтен пожаловался, что Пентагон не имеет в своем распоряжении достаточного количества противоракетных комплексов. По его словам, ЗРК Patriot не способны обеспечить достаточный уровень защиты.

Ранее в МИД Китая заявили, что во время президентства Дональда Трампа китайско-американские отношения достигли наихудшего в истории уровня регресса. США в свою очередь заявили, что должны защищать существующий миропорядок, которому бросают вызов Пекин и Москва, передает телеканал «360».