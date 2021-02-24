Стаю черных дельфинов спасли волонтеры в Новой Зеландии. ФАН-ТВ

Животные выбросились на береговой косе Фаруэлл Спит. Зоозащитники провели с дельфинами несколько часов до прилива.

49 черных дельфинов выбросилось на мелководье в Новой Зеландии. Это произошло на береговой косе Фаруэлл Спит на Южном острове. Девять животных погибли, 40 — выжили, им помогли волонтеры, которые занимаются этой проблемой.

Больше 60 добровольцев находились рядом с млекопитающими несколько часов. Они поливали их водой из ведер, чтобы не допустить обезвоживания, и не давали перевернуться на спину, чтобы не повредить плавники. С приливом дельфины смогли вернуться в воду. Волонтеры соорудили барьер, который вытолкнул животных в море, но они все равно остались на мелководье. Зоозащитники опасаются, что млекопитающие могут вновь выброситься на берег.

Напомним, около 700 дельфинов выбросилось на отмель косы Фаруэлл Спит в 2017 году, 250 из них погибли.

Черные дельфины или гринды — морские млекопитающие из отряда китообразных. Они достигают шести метров в длину. Их тело полностью окрашено в черный цвет, за исключением белых пятен на горле и брюхе. Обитают эти животные почти по всему миру (на севере и юге). Гринды — социальные животные, живут стаями. Как только один дельфин попадает на берег, другие стремятся к нему на помощь.