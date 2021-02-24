Охранник рыбзавода на Камчатке сжег товарища из-за любимого фильма

Петропавловск-Камчатский, 24 февраля. Сотрудник службы безопасности завода по переработке рыбной продукции ранил, а затем сжег своего сослуживца на территории частного предприятия на Камчатке. Как стало известно ФАН, подозреваемый до этого инцидента злоупотреблял спиртным.

Следствие выяснило, что погибший 40-летний житель Республики Бурятия работал охранником на рыбном перерабатывающем заводе Усть-Большерецкого района с 2017 года. Вместе с ним трудились и другие местные жители. Проживали все в бытовке.

Убийство было совершено с 10 по 14 февраля, точное время инцидента следствием пока не установлено. Подозреваемый в совершении преступления ранил ножом своего сменщика. Затем нашел на территории завода канистру с бензином, облил им едва дышащего мужчину и поджег бытовку, в которой они находились. Раненый сотрудник службы безопасности скончался от полученных ожогов на месте.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В настоящее время злоумышленник задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Елена Ильина.

Подозреваемый в убийстве сознался в совершении преступления и раскаялся.

«Злоумышленник разведен. У него на иждивении двое несовершеннолетних детей. За день до трагедии мужчина злоупотреблял спиртным. В сторожке ему не понравилось, что не включили на ноутбуке его любимый фильм. Он три раза ударил своего друга ножом в область сердца, а потом заживо спалил его в служебной бытовке», — рассказал ФАН источник в силовых структурах.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.