«Аэрофлот» рассчитывает на восстановление рынка авиаперевозок в 2022 году

Москва, 24 февраля. Российский рынок реабилитируется в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

Согласно оценкам внешних аналитиков и консультантов, период реабилитации российского рынка может сдвинуться на 2023-2024 годы. Однако уровень авиаперевозок в стране может восстановиться быстрее, подчеркнул глава «Аэрофлота».

«Мы ожидаем восстановление российского рынка в 2022 году», — подчеркнул Полубояринов в интервью РБК.

Свой прогноз Полубояринов обосновал результатами полетов в августе и сентябре 2020 года. Тогда некоторым отечественным авиакомпаниям удалось перевезти больше пассажиров, чем в 2019 году.

«Аэрофлот» предполагает наращивание пассажиропотока группы до 130 млн человек в год к 2028 году. Авиакомпания намерена добиваться намеченных целей, заявил Полубояринов, отметив, что необходимости корректировать эту стратегию нет.

Коммерческая авиация в России пострадала из-за пандемии коронавируса меньше, чем в других государствах с развитой гражданской авиацией. За прошедший год интенсивность полетов в стране сократилась всего на 28,91%.