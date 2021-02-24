Томский школьник решил испытать в действии противогаз и чуть не спалил дом

Томск, 24 февраля. Томский школьник устроил пожар в доме, чтобы испытать в действии противогаз. Информацию об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщается, что в 10:27 на пульт дежурного поступил звонок, в котором рассказали о возгорании в жилом доме по улице Ново-Киевской. На момент прибытия спасателей из квартиры на первом этаже шел дым, в которой находился 10-летний ребенок. Пожарные оперативно эвакуировали его, а также еще двоих детей, находящихся в другой квартире на втором этаже.

В ликвидации огня было задействовано пять единиц техники и 22 сотрудника МЧС. Причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнем. Школьник решил проверить в действии противогаз и для этого поджег бумагу и кинул ее в подпол. Надев средство защиты от угарного газа, он спустился вниз.

В подполье начали гореть вещи и деревянные конструкции. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Спасатели благодарят бдительных соседей за своевременный звонок, иначе трагедии было бы не избежать.

«Вообще в школах организуются открытые уроки для учеников начальных классов с участием сотрудников МЧС. Спасатели показывают фильмы и в основном акцентируют внимание на номер спасения, а также о необходимости аккуратно обращаться с огнем. Работа со средствами защиты ведется уже с учениками средних классов», — рассказала корреспонденту ФАН преподаватель начальных классов из Москвы Татьяна.

Ранее ФАН сообщал, что пожарные части Томской области пополнились новой техникой. Всего было приобретено девять новых автомобилей.