Снежный апокалипсис продолжается по всей России. ФАН-ТВ

Февраль 2021 года уже установил не один рекорд. Аномальные морозы и сильные снегопады удивляют жителей всей страны. Самая напряженная ситуация сегодня в Челябинской области. Там из-за бурана введен режим ЧС, ночью с трассы эвакуировали больше 450 человек.

Уже почти сутки в Челябинской области бушует снегопад. Закрыты аэропорты, школы, на региональных дорогах крупные ДТП. Девять машин столкнулись на трассе в районе города Чебаркуль. Нулевая видимость на дорогах возле Троицка. Водители держат маленькую дистанцию между машинами, следят за светом задних фонарей, чтобы не съехать с дороги. Спасатели и сотрудники МЧС эвакуируют жителей. 74 населенных пункта полностью остались без света. Особенно сильно стихия буйствует на юге. МЧС уже спасли из снежного плена 465 граждан, многих разместили во временных пунктах эвакуации. С погодными аномалиями борются 501 человек и 256 единиц техники. Все школы сегодня закрыты.

В снежном плену оказался и Дагестан. Особенно тяжело в непогоду животным. Жители откапывают из сугробов не машины, а коров.

Досталось в феврале Сочи и Крыму. Недавно там тоже выпал снегопад. Жители и гости регионов гуляли по заснеженным пляжам и любовались побелевшими пальмами.

Во Владивостоке порывистый ветер со снегом сбивал всех с ног. Не пощадила февральская погода и Хабаровский край. Там тоже было нарушено транспортное сообщение, отключена электроэнергия в Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах.

А вот аномальный мороз до -45 градусов трещал в Республике Коми. Исторический рекорд побит в столице Ненецкого автономного округа -41,6 градуса. До -35 столбик термометра опускался в Чуваши, Карелии, Вологодской и Кировской областях. Рекордные -30 для последнего месяца зимы были в Московской, Ярославской, Костромской, Владимирской и Нижегородской областях.

Московскую область февральская погода продолжает удивлять. После сильного снегопада наступили морозы. Главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова объяснила зимний апокалипсис наступлением новой климатической эпохи. Расслабляться жителям столицы пока не стоит. По прогнозам Татьяны Поздняковой, аномальная погода сохранится до конца февраля, а 24 и 25 февраля в Москву вновь нагрянут сильные снегопады. Потом потеплеет, и вновь вернутся аномальные -25. Весна наступит только в конце марта или даже в первых числах апреля.