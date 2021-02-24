Бойцы ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов ДНР в День защитника Отечества

Донецк, 24 февраля. Украинская армия в минувший День защитника Отечества в очередной раз обстреляла территорию ДНР, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

По имеющейся информации, 23 Февраля в городах ДНР проходили праздничные мероприятия. Так, на центральной площади Донецка местные жители, общественники и военнослужащие возложили цветы к памятникам генерал-лейтенанта, члена Военного совета Южного фронта Кузьмы Гурова и гвардии полковника, командира 32-й гвардейской танковой бригады Франца Гринкевича.

Отмечается, что даже в праздничный день украинская сторона не прекращала обстреливать Донбасс. Так, за минувшие сутки ВСУ выпустили четыре 82-мм мины по району населенного пункта Старомихайловка, а также обстреляли его из крупнокалиберного пулемета.

«В результате обстрела повреждены два дома по адресам: ул. Артема 12 и ул. Комарова 57», – говорится в сообщении Народной милиции ДНР.

Под огнем украинской армии также оказались поселок Гнутово и Спартак. Украинские военные обстреляли его из АГС и стрелкового оружия.

Ранее в ЛНР также заявляли, что ВСУ в День защитника Отечества открыли огонь по населенному пункту Калиновка. Обстановка в регионе накаляется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что Украина может попытаться решить вопрос с Донбассом силовым методом, передает телеканал «360».