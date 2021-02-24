Новейшую огнеметную систему «Тосочка» выведут на госиспытания в марте

Москва, 24 февраля. Государственные испытания новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» запланированы на март, заявил гендиректор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

В настоящее время специалисты предприятия готовят огнеметную систему к проведению испытаний в рамках гособоронзаказа на текущий год. По результатам тестов будет приято решение о принятии «Тосочки» на вооружение российской армии.

Федоров напомнил, что сегодня ВС России вооружены системами ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек», но ТОС-2 обладает улучшенными тактико-техническими характеристиками.

«Тосочка» может работать как со старыми реактивными снарядами, которые использовались в «Солнцепеке», так и с рядом новых боеприпасов. Создавая новые снаряды, мы хотели добиться в первую очередь увеличения их дальности и могущества», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский комплекс ТОС-2 является самым передовым огнеметным оружием на сегодняшний день. Оно уже успело проявить себя во время военных операций в Сирии, передает телеканал «360».