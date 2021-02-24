Невеста Данко обвинила алиментщиц в попрошайничестве

Москва, 24 февраля. Новая возлюбленная певца Данко Мария Силуянова купила две квартиры в Крыму. Каждая обошлась ей примерно в 4,5 миллиона рублей.

У Марии есть сын Руслан от предыдущих отношений. Девушка привыкла рассчитывать только на себя. Поэтому много трудится и всегда ищет новые способы заработка.

Квартиры Мария купила не просто так. Она рассчитывает зарабатывать деньги на сдаче их туристам, которые приедут отдыхать в Ялту.

«На алименты не подавала принципиально, всегда привыкла рассчитывать на себя. Так что пока кто-то выпрашивает эти самые алименты, я скупаю жилье! Я продала свой дом в Подмосковье, в котором не жила, и все хорошо! Алиментщицы — просто попрошайки и бесполезные существа, в отличие от меня», — сказала Мария в беседе с изданием «СтарХит».

Она не хочет унижаться, прося «три рубля» у отца ребенка. Чтобы избежать этого, невеста Данко готова продавать ненужные вещи и покупать то, что в дальнейшем ей будет приносить доход.

К Данко приковано особое внимание, в том числе из-за семейных скандалов. У артиста от отношений с моделью Натальей Устюменко родились две дочери. Одна из них тяжело больна. Экс-возлюбленная утверждает, что звезда не дает денег на содержание младшей наследницы.