Водитель легковушки и два пассажира разбились насмерть в аварии под Тверью

Тверь, 24 февраля. Три человека погибли в ДТП под Торжком в Тверской области.

Авария с участием иномарки Volkswagen Polo и грузовика Mercedes произошла рано утром на 9-м километре трассы Торжок — Осташков, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в фуру. При происшествии спасателям пришлось вытаскивать пострадавших из Volkswagen.



В ДТП погибли водитель легковушки и два его пассажира — мужчина и женщина. Травмы получил водитель грузовика, его госпитализировали. В МЧС по региону уточнили, что для ликвидации последствий происшествия привлекались 14 спасателей и 5 единиц техники. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Женщина погибла в лобовом ДТП при попытке скрыться от полиции в Благовещенске, сообщал ФАН. Пострадали два человека, их госпитализировали.