ВОЗ просит Танзанию признать COVID-19 и начать с ним бороться

Додома, 24 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Танзанию делиться данными о заболеваемости COVID-19 в стране, сообщает ресурс The Star.

Танзания входит в небольшое число государств, которые не публикуют информацию о пандемии. В мае прошлого года она заявила о примерно 500 заболевших гражданах и 20 летальных случаях. А уже в июне президент Джон Магуфули объявил, что страна «свободна от коронавируса».

ВОЗ обратилась к танзанийским властям после серии смертей среди чиновников. Так, на прошлой неделе скончался первый вице-президент Танзании в Занзибаре Сейф Шариф Хамад. Кроме того, умер глава государственной службы Джон Киджази, но причину смерти обоих не озвучили. Причем жители страны уверены, что политики стали жертвами COVID-19.

Concealed Pandemic: Zanzibar's First Vice-President Seif Sharif Hamad died of Covid19 according to an official of his party. https://t.co/00ooWpGzrg