ВОЗ просит Танзанию признать COVID-19 и начать с ним бороться

Додома, 24 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Танзанию делиться данными о заболеваемости COVID-19 в стране, сообщает ресурс The Star.

Танзания входит в небольшое число государств, которые не публикуют информацию о пандемии. В мае прошлого года она заявила о примерно 500 заболевших гражданах и 20 летальных случаях. А уже в июне президент Джон Магуфули объявил, что страна «свободна от коронавируса».

ВОЗ обратилась к танзанийским властям после серии смертей среди чиновников. Так, на прошлой неделе скончался первый вице-президент Танзании в Занзибаре Сейф Шариф Хамад. Кроме того, умер глава государственной службы Джон Киджази, но причину смерти обоих не озвучили. Причем жители страны уверены, что политики стали жертвами COVID-19.

Concealed Pandemic: Zanzibar's First Vice-President Seif Sharif Hamad died of Covid19 according to an official of his party. https://t.co/00ooWpGzrg — mmnjug™ (@mmnjug) February 19, 2021

Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус выразил соболезнования Танзании и призвал правительство публиковать данные о коронавирусе в республике.

Без этой информации невозможно оценить масштабы пандемии в африканской стране. Но у танзанийцев, выезжающих за границу, тесты на COVID-19 положительные.

Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что Танзании необходимо защитить своих граждан. Президент Магуфули в свое время отказался признавать опасность вируса и предпринимать против него меры. Даже сейчас министр здравоохранения страны отметил, что планов по вакцинации населения у властей нет.

Однако смерть Киджази поколебала самоуверенность танзанийского лидера. На похоронах он признал, что вирус в Танзании есть. Он призвал людей носить маски. При этом он порекомендовал использовать маски местного производства, бездоказательно утверждая, что некоторые средства защиты из-за рубежа небезопасны. Магуфули остался верен себе и заявил, что в прошлом году Танзания уже победила COVID-19, а значит, сделает это и теперь.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что власти Танзании отрицают пандемию коронавируса и предпочитают бороться с опасным заболеванием молитвами.