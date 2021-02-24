Украина заплатила высокую цену за навязанную Западом русофобию. Прямые потери Киева от разрыва торговых отношений с Россией составили 100 млрд долларов. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

После Майдана Украина стала одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на состояние европейских и международных отношений. Она так или иначе фигурирует при обсуждении каждого второго вопроса из самых разных областей — начиная от безопасности и заканчивая экономикой. Однако сами украинские интересы нередко остаются за рамками подобных обсуждений.

Сложности в отношениях России и Украины появились после того, как в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, в результате чего во власть пришли прозападные политики, объявившие, что страна отворачивается от Москвы и начинает двигаться в сторону Вашингтона и Брюсселя.

Киев после Майдана начал проводить антироссийскую политику, но такой подход устраивает далеко не всех украинцев. Многие граждане осознают, что русофобский курс грозит стране большими экономическими потерями.

Так, например, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что от антироссийской политики выигрывают только Соединенные Штаты. По его словам, Вашингтон специально пугает мир Россией, чтобы увеличивать военный бюджет Министерства обороны США.

«Результат очевиден. Военные расходы США больше, чем расходы всех остальных стран мира. Бюджет Пентагона превысил 700 млрд долларов. Ради этого можно придумывать и «угрозу» в лице России — не на Зимбабве же показывать пальцем. Словом, русофобией очень выгодно заниматься, деньги она приносит хорошие», — написал политик на своей странице в Facebook.

Николай Азаров отметил, что такая политика не принесла Киеву желаемых дивидендов. Бывший премьер страны сообщил, что Украина понесла многомиллиардные убытки от разрыва отношений с Россией. По его словам, с 2014 года государство потеряло около 100 млрд долларов.

«Вот давайте зададимся вопросом: украинскому народу выгодна ли русофобия? Она ведь органически неестественна для него. Но что не сделаешь ради денег. Но вот есть ли они? Украина получила только западные кредиты, которые нужно отдавать. Но что получил украинский народ? Только прямых потерь от русофобии в торговле с Россией — примерно 100 млрд долларов. Америке это выгодно, а Украина заплатила очень и очень крупную сумму. Вот какая, оказывается, цена русофобии. Пора об этом подумать», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бывшая профессор киевского Национального педагогического университета Евгения Бильченко, потерявшая работу из-за критики закона о тотальной украинизации, рассказала о том, как русофобии охватила Украину. По ее словам, информационная повестка киевских СМИ ежедневно начинается исключительно с сообщений, «что плохого случилось у России».